Авто за 18 секунд: Скольким шымкентцам удалось подать заявку на льготный автокредит

Среди тех, кто успел за 18 секунд подать заявку по льготному автокредитованию, шымкентцы оказались на самом последнем месте.

О предварительных результатах работы платформы рассказали в Фонде развития промышленности.

Итак, самыми шустрыми стали алматинцы -31% из общего числа успевших подать заявку на льготный автокредит. На втором месте оказались астанчане -22,6%, а вот меньше всего счастливчиков оказалось в Шымкенте, всего 9,3% из общего числа. Если посчитать, это примерно 70 жителей южного мегаполиса.

«С момента запуска платформы наибольшее количество посетителей сайта autonesie.kz наблюдалось в Алматы – 31%, Астане – 22,6% и Шымкенте – 9,3%. Объем револьверных средств на первый запуск платформы составил 7,6 млрд тенге. На сегодняшний день в автосалоны уже обратились и получили счета на оплату 463 участника. Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля началась онлайн подача документов на льготное автокредитование. Сайт перестал работать практически сразу. Позже в Фонде развития промышленности заявили, сайт работал исправно, просто лимит заявок был исчерпан за рекордные 18 секунд. Самыми оперативными стали 761 казахстанца.