На очередной сессии городского маслихата представители партии «NUR OTAN» рассмотрели 15 вопросов, передает Otyrar.kz

Народные избранники поддержали предложения, которые, по словам представителей власти, направлены именно на улучшение качества жизни горожан. Обсудили бюджет третьего мегаполиса на 2021 — 2023 годы.

К слову, городской бюджет обещают увеличить почти до 500 млрд тенге. Это говорит о том, что работы в Шымкенте станет больше. Ранее объем бюджета города составлял 481 млрд 600 млн тенге.

«За счет дополнительных доходов внесено предложение направить дополнительные средства в ряд отраслей: это сфера здравоохранения, образование, строительство и другие. Чтобы обеспечить больных бесплатными лекарствами выделено 1 млрд 86 млн тенге, на выплату АСП — 200 млн тенге, 409 млн — на строительство развязки Рыскулова-Кунаева. Там уже работы ведутся. Также выделят 844 млн на капитальный ремонт 25 многоэтажных жилых домов», — сказал Рахымберди Мулкиманов, руководитель управления экономики г. Шымкента.

Отчитались о работе и акимы 4-х районов, они рассказали, какие есть проблемы в их районах и предоставили пути их решения. Народные избранники напомнили, что за каждый тенге в акимате будут отчитываться.

Депутаты заявили, что будут контролировать расходы и сроки завершения намеченного во всех направлениях.

Шуддин Саидов