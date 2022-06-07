Депутаты помогли решить вопрос с выдачей медикаментов

На сессии городского маслихата депутаты Шымкента утвердили список десяти почетных жителей, а также помогли с вопросом выдачи дорогостоящих медикаментов.

Депутаты утвердили сумму на ремонт стадиона Кажымукана. Он начнется в сентябре этого года. Обсудили на сессии и минимальный размер расходов на управление и содержание общего имущества.

27 тенге — такую сумму будут ежемесячно вносить жители многоэтажек Шымкента. Собранные средства пойдут на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. Народные избранники предложение поддержали! Обновят и стадион Кажымукана: сильные порывы ветра, оставили его без кровли во время матча.

«Бюджет Шымкента с 489 млрд-ов тенге увеличится до 583 млрд-ов. В эту сумму входит распределение средств на разные объекты. В частности на стадион, образование, инфраструктуру и так далее», — пояснили в акимате.

В перечень бесплатной медицинской помощи и лекарственных средств, депутат от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова ранее просила внести дополнения: по двум заболеваниям включёны 25 дорогостоящих препаратов. Проблема решена.

«К нам обращались родители, чьи дети болеют. Мы отправили запросы в соответствующие инстанции, отрадно что вопрос решен», — говорит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

В числе запросов чиновникам, депутаты просят рассмотреть вопросы налогообложения людей, занимающихся сельским хозяйством. С момента обретения статуса города республиканского значения, налоги сильно бьют по карману шымкентцев.

На сессии гормаслихата утвердили список десяти почетных граждан. Торжественная церемония присвоения звания состоится 19-го июня — в День города. Звание это номинальное, то есть никаких льгот не дает – ни по налогам, ни по проезду в транспорте. Но такое ответственное, почетное и заслуженное