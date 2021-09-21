Если оба супруга согласны на развод и при этом не имеют общих несовершеннолетних детей, общего имущества и других претензий развестись они могут через РАГС по месту жительства.

Нужно подать заявление о расторжении брака, сделать это можно либо в РАГСе, либо с помощью портала eGov. Через месяц супругам нужно посетить РАГС чтобы развестись. После развода на портале eGov оба супруга смогут получить справку о разводе.

Стоимость услуги в случае отсутствия детей и других споров – 2 МРП, на основании решения суда – 0,5 МРП.

Через портал eGov можно подать только заявление на расторжение брака или получить справку. Расторгает браки по взаимному согласию или при наличии решения суда о признании одного из супругов пропавшим, недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок не меньше трех лет – только РАГС. А при наличии детей и имущественных споров – суд.