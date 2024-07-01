Гражданский персонал ВС РК может встать в очередь на жилье через eGov Mobile

Новая услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile для нуждающегося в служебном жилье гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Казахстан. Встать в очередь на служебное жилье теперь можно не только через портал электронного правительства, но и со смартфонов.

Процедура постановки в очередь на служебное жилье ранее предусматривала сбор и подачу документов по месту работы на бумажных носителях. Теперь достаточно иметь электронные копии документа и подключение к интернету со смартфона чтобы оформить заявку на служебное жилье, что значительно экономит время пользователей.

Чтобы получить услугу сделайте следующее:

— авторизуйтесь в приложении и перейдите во вкладку «Услуги»;

— выберите раздел «Воинский учет»;

— из перечня услуг выберите «Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала (работников бюджетных организаций) Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

— заполните все необходимые поля и загрузите файлы;

— дайте согласие на обработку персональных данных, нажмите на кнопку «Перейти к подписанию». Подпись производится посредством ввода кода быстрого доступа или биометрии.

Напомним, что услуга по постановке на очередь предназначена для гражданского персонала Вооруженных Сил РК, включающая в себя гражданских специалистов и сотрудников, которые работают в поддержке и обеспечении деятельности военных структур, но не являются военнослужащими, сообщает управление по связям с общественностью АО «НИТ».