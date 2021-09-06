В Казнете распространяются сообщения том, что родителей школьников обманом будут заставлять подписывать согласие на вакцинацию детей против КВИ, передает stopfake.kz.

Якобы им будут выдавать бланк информированного согласия на проведение диаскинтеста и вакцинации против гриппа. Подписав его, родитель разрешит привить своего ребенка против КВИ. Это фейк.

На самом деле подобных бланков родителям казахстанских школьников раздавать не будут. Слухи прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Диаскинтест — это специфический тест, определяющий, болен ли человек туберкулезом. Он не показан всем детям без исключения. Его проводят лишь тем школьникам, у кого проба Манту дала положительный результат. Диаскинтест не проводят в школах, его делают только в туберкулезных диспансерах и исключительно с согласия родителей. Вакцинация против гриппа также не проводится в стенах школ. Более того, на сегодняшний день ни в Казахстане, ни в других странах не существует поливакцины, защищающей одновременно и от гриппа, и от КВИ», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, слухи о том, что родителей будут обманом заставлять подписывать согласие на вакцинацию детей, – фейк. В нашей стране ни диаскинтест, ни вакцинацию против гриппа не проводят в стенах школ.