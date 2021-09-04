Нину или Назию Дракину называют гордостью Дарбазинского сельского округа Сарыагашского района.

Акушерка стала «крестной матерью» для тысячи детей. Женщина с теплотой вспоминает о том, как переехала в Казахстан из России с родителями. Окончив медучилище в Шымкенте, Назию Гайдаровну направили работать в село. С тех пор ее уважительно называют «или Нина апай», женщина в совершенстве владеет казахским языком.

«Я в кабинете сидела, работала. Потом с мужем познакомилась в клубе местном, жили хорошо», — говорит Нина-апай.

Больше 30 лет женщина проработала акушеркой в местной больнице. Благодаря ее работе на свет появились больше тысячи детей. Специалиста с таким большим опытом почитают в ставшим уже родном селе.

«33 года уже как здесь живет она, когда просишь ее о помощи она всегда помогает. Живем дружно. Я сама многодетная мама, шестеро в меня детей. Двоих Нина-апай роды принимала. Она наша бабушка уже», — говорит Людмила Масакбаева, жительница Дарбазинского сельского округа.

«Нина-апай» всю свою жизнь прожила в селе Дарбаза, здесь же вышла замуж, родила детей. Однажды побывала на своей исторической родине. После смерти супруга за женщиной стали приглядывать односельчане. Все жители посёлка — как одна большая дружная семья, — добавляет Нина Гайдаровна.