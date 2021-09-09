Около 10 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцины против коронавируса.

Одна из них Анастасия Новикова, которая в середине июля переболела коронавирусом. Молодая девушка пока Ковида не боится, однако пойдет делать вакцину.

Анастасия Новикова переболела Ковидом во второй раз еще в середине июля. Через пару недель после упорной борьбы со своей болезнью она выздоровела. Однако сейчас Анастасия не боится заразиться КВИ, так как имеет антитела. Тем не менее девушка сразу пойдет делать вакцину, чтобы защитить себя и своих близких.

«Всей семьей мы заболели. Сначала мамы сдала, потом сестра сдала ПЦР- тест, потом я сдала и у меня оказался положительный ПЦР-тест. И две недели, когда я пробыла дома у меня взяли повторный ПЦР-тест, он оказался отрицательным и получается, что у меня сейчас медотвод на три месяца. Удивительным для меня было то, что оказывается когда ты заболел коронавирусом, то в те три месяца, когда у тебя медотвод у тебя «зелёный статус». То есть сейчас у меня до 17 октября зелёный статус», — рассказала Анастасия Новикова.

По словам главного врача Шымкента, на сегодняшний день существует временный медотвод, который полагается людям, у которых хронические заболевания, либо с симптомами острых заболеваний, беременным, кормящим мамам и переболевшим коронавирусом.

Медотвод выдает врач-терапевт, который контролирует состояние пациента. Основная причина, по которой нельзя делать вакцину, — это обострение хронических болезней. Но как утверждает главный доктор Шымкента, вакцину людям, у которых медотвод делать можно, только нужно подождать до момента ремиссии.

«Мы как врачи рекомендуем воздержаться в связи с неблагоприятной эпидситуацией от таких мест, где идёт массовое скопление людей, потому что беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями в группе риска, поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы они оставались дома», — говорит Бакытжан Позилов, начальник управления здравоохранения г. Шымкента.

А иностранцы, которые привились у себя в стране и переехали в Казахстан, должны будут ревакцинироваться в Казахстане через 6 месяцев, чтобы иметь зеленый статус в Ашык и спокойно посещать общественные места.