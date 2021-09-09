На общественную должность президента федерации волейбола Туркестанской области назначен председатель Туркестанского областного суда Мыятбеков Турысбек Ерболганулы.

Для развития волейбольного спорта в регионе, федерация намерена внедрить ряд новшеств. Надо сказать, в команде «Туран-Динамо» Туркестанской области, выступающей в высшей лиге чемпионата Казахстана по волейболу, сегодня выступает ряд талантливых игроков, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В прошлом году туркестанские волейболисты вошли в пятерку лучших в высшей лиге. По словам главного тренера мужской команды «Туран-Динамо» Владимира Деревянко, главная цель команды-стать победителем Высшей лиги и в следующем году перейти по волейболу в команды Национальной лиги. По инициативе заместителя акима Туркестанской области Сакена Калкаманова в области созданы различные Федерации, особое внимание уделяется развитию спорта. А президент Турысбек Мыятбеков отметил, что в ближайшее время в регионе будут внедрены новшества в обновлении волейбольного спорта среди молодежи и для достижения успеха волейбольной команды «Туран-Динамо» приложат все усилия.

Кроме того, в области по волейболу выступит и женская команда «Туран-Динамо». Вице-президент федерации волейбола Туркестанской области, начальник областного департамента полиции генерал-майор полиции Кайрат Далбеков и вице-президент Ассоциации, председатель Туркестанского городского суда Айгул Жанбырбаева также выразили уверенность в достижении туркестанскими спортсменами высоких результатов.

Также на заседании федерации приняли участие начальник Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области, генерал-майор, почетный президент Ассоциации боевых искусств страны по Туркестанской области Абильсеит Дуйсебаев, начальник департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области, генерал-майор, президент Федерации футбола Туркестанской области Хаким КОШКАЛИЕВ.