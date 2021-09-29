В Аль-Фарабийском районе города Шымкента за счет спонсорских средств установлены фонтаны питьевой воды. Пока их 6. В этом году планируется установить фонтанчики в 10 местах.

В парке отдыха Арбат, возле «Тюльпана» на остановке «Гульжан», в Центральном парке, на пересечении улиц Кунаева и Иляева, перед рестораном «Моцарелла» и возле торгового дома Гипер хаус жители и гости мегаполиса могут утолить жажду.

В них установлен фильтр для воды фильтр АКВАФОР. Вулючить воду можно,, нажав на специальную кнопку.

В самом центре Арбата установили новый питьевой фонтан — незаменимый атрибут для жарких стран. При этом бюджетные средства не были потрачены, их устанавливают за счёт спонсоров.

«В жарких шымкентский день многие жители ищут где воду продают, за свой счет покупают. Здесь чистую кристальную воду смогут пить бесплатно. Попросили спонсоров чистить раз в сутки», — говорит Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района.

Питьевой фонтан подключен напрямую к централизованному водоснабжению. Вода будет проходить через фильтр, рассчитанный на три месяца. Первые уличные оазисы пока появились в тестовом режиме. Если проект покажет себя хорошо, то количество питьевых фонтанов в городе увеличится.

Жителям Шымкента перспектива — не бегать по магазинам в поисках живительной влаги — пришлась по душе. Горожане отметили то, что вода не отличается от той, которая течёт из под крана.

Первые попытки возродить питьевые фонтаны в Шымкенте были предприняты 9 лет назад. Правда тогда они превратились в урны для мусора — люди забивали поильники фантиками, камнями и ветками, окурками и мусором.

Сейчас в городе стоят неработающими 50 питьевых фонтанов.