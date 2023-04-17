В Шымкенте вновь заработали питьевые фонтаны

В Шымкенте готовятся к знойному лету. На 9 локациях вновь заработали питьевые фонтаны.

Они расположены преимущественно в центральной части города, в Аль-Фарабийском районе. Фонтаны выполнены в виде тюльпанов и оборудованы фильтром для воды, его меняют раз в год. Включить воду можно, если нажать на специальную кнопку крана. Категорически запрещается ломать и рисовать на нем.

Итак, места где установлены питьевые фонтаны:

1. перекресток Кунаева-Ильяева;

2. парк отдыха Арбат;

3. улица Туркестанская №55;

4. площадь Аль-Фараби;

5. ресторан «Моцарелло»;

6. клумба «Чернобыль»;

7. перед торговым домом «Цум»;

8. Преддипломная школа № 8;

9. Тыныбаев №49.