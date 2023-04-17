В Шымкенте вновь заработали питьевые фонтаны

В Шымкенте готовятся к знойному лету. На 9 локациях вновь заработали питьевые фонтаны.
Они расположены преимущественно в центральной части города, в Аль-Фарабийском районе. Фонтаны выполнены в виде тюльпанов и оборудованы фильтром для воды, его меняют раз в год. Включить воду можно, если нажать на специальную кнопку крана. Категорически запрещается ломать и рисовать на нем.
Итак, места где установлены питьевые фонтаны:
1. перекресток Кунаева-Ильяева;
2. парк отдыха Арбат;
3. улица Туркестанская №55;
4. площадь Аль-Фараби;
5. ресторан «Моцарелло»;
6. клумба «Чернобыль»;
7. перед торговым домом «Цум»;
8. Преддипломная школа № 8;
9. Тыныбаев №49.