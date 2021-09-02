Сегодня на заседании правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой доложил о плане исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в послании народу Казахстана 1 сентября 2021 г.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил необходимость ускорения закупа зарегистрированных ВОЗ вакцин. Министерством уже закуплены вакцины, зарегистрированные ВОЗ — CoronaVac и VeroCell, производства Китай.

Наряду с этим, планируется поставка вакцин Pfizer-BioNTech.

Кроме того, Президентом РК дано поручение создать Национальную систему прогнозирования биобезопасности и принять закон «О биологической безопасности».

В рамках реализации данного поручения Министерством разработаны и внесены в Парламент РК соответствующие проекты Законов.

Глава государства поручил лаборатории санитарно-эпидемиологической экспертизы обеспечить высокотехнологическим оборудованием, соответствующим международным стандартам.

«Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и определять первопричины вспышек», — сказал А.Цой.

В рамках поручений для обеспечения медицинской помощи в сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктах. Наряду с этим, реализуются инвестпроекты по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров.

Для развития инфраструктуры предусмотрено строительство и модернизация не менее 20 объектов, для обеспечения кадровыми ресурсами предусмотрен ежегодный выпуск более 7,5 тыс. врачей и 24 тыс. средних медработников, а на обеспечение населения лекарственными средствами предусмотрено финансирование закупа лексредств в объеме 231 млрд. тг. ежегодно.