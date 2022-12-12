Токаев на заседании правительства. Главное

Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства страны.

Глава государства раскритиковал работу акимов и правительства за проблемы в сфере ЖКХ, с которыми те не смогли справиться, а также за недостатки в сфере продовольственной безопасности. Инфляция в стране достигла рекордных за последние 14 лет показателей.

Казахстанцы недовольны работой правительства и акимов всех уровней. Касым-Жомарт Токаев заявил о падении качества жизни населения в республике. Об этом он высказался в ходе расширенного заседания правительства страны. Внимание госорганов приковано больше не к реальным проблемам людей, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью. При этом глава государства предположил, что следующий год будет сложнее нынешнего.

«К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний. Главная задача правительства – решить экономические проблемы в стране. Это прямая обязанность членов правительства, акимов, руководителей нацкомпаний», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Глава страны анонсировал масштабные кадровые перестановки. А работа каждого министра и акима будет оцениваться реальными результатами, а не статистикой и расчётами.

«Министры и акимы должны отказаться от привычки назначать только тех, кто им удобен. Бывают случаи, когда министерства сами обходят законодательные требования или меняют их по своему желанию, чтобы назначить “нужного человека”. Эти действия везде. Земельная инспекция, правоохранительные органы, ревизионная комиссия и другие контролирующие органы не должны находиться под влиянием органов местного самоуправления. Если не будет честной конкуренции, профессионалы не будут заинтересованы в государственной службе», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу правительства из-за роста цен на продукты в Казахстане. Наиболее острая проблема в стране — рост инфляции. Министры не смогли обеспечить продовольственную безопасность.

«Снижение себестоимости продукции, устранение непродуктивных посредников, доступ к торговым сетям и дешевые оборотные средства – вот основные направления борьбы с ростом цен на продукты. Первые шаги сделаны – приняты правила форвардного закупа напрямую у товаропроизводителей. Предусмотрено бюджетное финансирование. Вместе с тем многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую ее с поля. Результат – недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Инфляция в этом году достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Глава государства указал на низкие темпы ввода овощехранилищ. Результат – недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию.

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Президент заявил: народ ждет реальных перемен уже сегодня.

«Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге. Больше миллиона людей не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить прежние. Президент поручил, чтобы Закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц» заработал уже с первого января.

«Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику. Кроме того, предстоит снизить градус чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Токаев раскритиковал работу акимов и министров из-за проблем в ЖКХ. Он поручил распределить затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза между собственником и республиканским бюджетом. Также по его словам, энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные объекты модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». На полный ремонт всех ТЭЦ и теплосетей президент дал правительству и акимам три года.

«Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более полутора тысячи километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%. Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о пятисот двадцати восьми (528) миллиардах тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Доступно разъяснить алгоритм легализации иностранных авто поручил глава страны. Правительство с этой задачей, уверен президент, не справилось. Из-за этого периодически возникают вопросы о том, как и в отношении какого транспорта будет проводиться эта акция. Вся важная информация, уверен Касым-Жомарт Токаев, должна быть доступна гражданам.