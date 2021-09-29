В Шымкенте для недопущения заторов на дорогах усилена работа по строительству правых съездов на перекресток улиц.

В целом Шымкенту необходимы 45 правых съездов, по плану 2021 года в 10 местах на 8 улицах их уже делают.

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в проект внесены изменения и утверждено количество строящихся 10 съездов, вместо запланированных раньше 11.

Их строят на пересечении автодороги Сыпырган ата – Аль-Фараби, Смырган ата –Темирлан, улиц Рыскулова–Адырбекова, Аргынбекова–Утегенова, Рыскулова–Шаяхметова, Рыскулова –Казиева, Шаяхметова–Аргынбекова и Аргынбекова–Байтерекова. Работы ведут работы 3 подрядных организации.

По окончании работ на данных улицах будут установлены 60 дорожных знаков. Правые съезды введут в эксплуатацию в конце октября этого года.