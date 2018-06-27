По Темирлановскому шоссе возле рынка «Бекжан» кипит работа. Здесь ведется строительство развязки, объездной дороги и моста. Подрядная организация планирует завершить строительные работы раньше срока. С ходом строительства ознакомился аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Этот участок считается самым оживленным. Качество строительных работ на контроле технадзора, его специалисты проверяют качество материалов и конструкций. Образцы проходят проверку в лабораториях. Сама погода благоприятствует: в эти дни стоят не сильно жаркие дни. Сейчас на самой трассе укладывают последний слой асфальта.

В июне месяце эта работа завершится, говорит работник технадзора.

Согласно паспортным данным, старт проекту первого этапа строительства развязки на сумму 1 млрд 737 млн 508 тысяч тенге был дан в июне 2017 года. За прошлый год подрядчиками было освоено свыше 1 млрд тенге.

Второй этап включает в себя строительство правых съездов и был начат в третьем квартале 2018 года. Стоимость объекта -723,642 млн. тенге. Под его реализацию были изъяты девять земельных участков. Проект подготовили алматинские проектировщики. По ПСД объект должен быть сдан в ноябре 2018 года.

Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжан Жуматаев уверяет, что строительство развязки и правых съездов будет завершено раньше срока, то есть в августе. Подрядчики работают с опережением графика. Городская власть и строители понимают, что эта дорога по Темирлановскому шоссе — самая оживленная трасса. Ее открытие разом решит многие проблемы, в том числе и пробки на этом участке в час пик.