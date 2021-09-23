В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о краже домашнего скота обратились двое жителей района.

Как рассказали сельчане, с вольного пастбища неизвестные похитили у одного из них корову стоимостью 150 тысяч тенге, а у другого – лошадь на полмиллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК “Скотокрадство”.

Для раскрытия преступления в районном отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили возможных очевидцев, а также провели скотные рынки и автомашины на предмет перевозки и реализации краденого имущества.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали преступную группу скотокрадов. Ими оказались пять местных жителей. Следствием установлено, что злоумышленники похитили оставленную без присмотра скотину, которую затем погрузили на автомашину знакомого и скрылись в неизвестном направлении.

Краденую корову скотокрады реализовали на одном из рынков города Шымкент, а лошадь продали в местном поселке. Полученную таким образом прибыль подозреваемые поделили между собой. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.