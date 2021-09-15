Больше двух тысяч сельских семей сегодня подключили к голубому топливу. В село Ханарык Толебийского района провели природный газ, передает Otyrar.kz

Газа там никогда не было. Всё это время люди пользовались углём и дровами. Людям на выбор предоставили две компании, которые по приемлемым ценам обещают подключить сельчан к природному газу.

«Мы так мечтали об этом дне, теперь слава Богу нам газ дали. Спасибо всем, что не забыли про нас. Теперь заживем как нормальные люди», — делится Момуда Юсупова жительница села Ханарык.

Природным газом в Толебийском районе обеспечены 8 населенных пунктов. В самом ауле проложили 18 км газораспределительных сетей, установили 188 газораспределительных пунктов. Благодаря этому около 2 000 человек будут обеспечены голубым топливом.

«В первую очередь, хочется напомнить жителям, соблюдайте правила по безопасному использованию природного газа в быту. Нужно быть бдительным и внимательным. Всем жителям села будут предоставлены компании при помощи которых, они смогут газ провести в свои дома», — сказал Шалкар Омарбеков, директор ТПФ «КазТрансГаз Аймак».

Наряду с подключением к газу, в ауле информируют население о технике безопасности и куда обращаться в случае возникновения проблем.