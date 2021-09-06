В социальной сети распространилась видеозапись, на которой полицейские принудительно снимают водителя с грузоподъемной автомашины.

По данной ситуации в ДП сообщают, что стражи порядка оперативно задержали пьяного водителя, тем самым предотвратили возможное дорожно-транспортное происшествие.

Установлено, что к полицейским поступило сообщение о том, что 5 сентября примерно в 19:00 часов по улице С. Ерубаева погрузочная автомашина нарушает ПДД, а сам водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Получив информацию, патрульные полицейские МПС УП города Туркестана прибыли на место происшествия.

Однако, при остановке автотранспорта, водитель, не подчиняясь законным требованиям, попытался скрыться на улицах города.

Стражи порядка остановили пытавшуюся скрыться авто путем создания преград, а затем принудительно отстранили водителя от управления.

Нарушителем оказался местный житель.