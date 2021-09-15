Полицейские Шымкента провели разъяснительную работу в местах торговли.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП г.Шымкента совместно с представителями Молодежного ресурсного центра провели профилактическое мероприятие по предупреждению и пресечению пропаганды и рекламы наркотических средств в торговых точках города.

Продавцам рассказали о том, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрена ответственность за продажу вещей, предметов с изображением наркотических средств.

В ходе мероприятия были розданы информационные листовки.

Отметим, согласно статье 423 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров» влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с лишением лицензии либо без такового.

Работы в этом направлении полицейскими проводятся регулярно.