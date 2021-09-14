На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

О проводимой работе по подготовке к отопительному сезону доложили министры энергетики Магзум Мирзагалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Карагандинской области — Женис Касымбек, Павлодарской области — Абылкаир Скаков.

Регионами подготовлено свыше 10 тыс. автономных котельных или 99%, более 45,6 тыс. жилых домов (94%). Отремонтировано 3,8 тыс. км тепловых сетей (96%), 13,6 тыс. км сетей водоснабжения (99%). К отопительному периоду подготовлены свыше 11,1 тыс. (99%) объектов образования и более 5,7 тыс. (99%) объектов здравоохранения. Угледобывающими компаниями добыто 68 млн тонн угля.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,4 млрд тг. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в гг. Алматы — 2,88 млрд тг, Нур-Султан — 2,56 млрд тг, Шымкент — 2,47 млрд тг и Кызылординской области — 1,55 млрд тг.

«Акиматами регионов проведена работа по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной сферы и теплоэнергоисточников. В регионах планируется начать подключение отопления согласно плана», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил акиматам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы на инженерных сетях, объектах образования, здравоохранения и жилых домах, в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

Премьер-Министр дал поручение обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники, активно взаимодействовать с поставщиками угля в регионах с целью исключения дефицита угля, на постоянной основе проводить мониторинг поставок топлива для коммунально-бытовых нужд и населению.

Источник:primeminister.kz