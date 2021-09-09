На почтовые адреса шымкентцев начали поступать неизвестные письма.

В своем послании авторы указывают некий сайт и уверяют, что жизнь после этого письма станет ярче и лучше. Жители боятся мошенников и психологического давления на своих детей со стороны авторов этих писем.

Письмо сомнительного содержания получил Асан Садибеков. Отец двух детей переживает, что под прицел рассылок религиозного содержания попадут молодежь и люди пожилого возраста. Письма неизвестные приносили трижды, в каждом послании — адрес сайта.

вообще непонятно! Я переживаю за детей, зайдут на этот сайт, а вдруг там мошенники? Один раз принес сын, потом еще несколько раз я сам увидел эти письма на дверях. Они уже достали, — говорит Асан Садибеков.

Люди опасаются, что эта рассылка от религиозных организаций, запрещенных в Казахстане. Жители Шымкента рассказывают, что подобные письма раздают и на улицах.

-Мне и моим соседям тоже прислали такие письма. Я точно не знаю, что там, там все непонятно. Кто это приносит? Там вранье написано, типа вот мы сделаем вашу жизнь красивой. У меня есть знакомые которые попались на уловки таких мошенников приняли какую-то веру и жизнь пошла наперекосяк. Все дома продали, остались при этом ни с чем, — рассказывает Эльмира Ивакова.

Указанный в письмах сайт принадлежит организации Свидетели Иегова. В управлении по делам религии, подчеркнули, что распространение религиозной литературы и пропаганда в Казахстане запрещены на улицах. Принудительное насаждение религиозных взглядов в стране не допускается.

«Агитация разрешена только в храмах или религиозных учебных заведениях. В других местах религиозной общины, законом не разрешается собирать людей в общественных местах или в помещениях для пропаганды или распространения религиозной литературы», говорит Бауыржан Заманханов, старший специалист управления по делам религии г. Шымкента.

Пока в соответствующие органы жалоб не было, говорят в ведомстве, но после этого случая делом займутся в управлении.