Жительница Аксукента семь лет не может вернуть дочь и внука из религиозного объединения

Уже больше семи лет пожилая женщина, проживающая в поселке Аксукент, что в 17 километрах от Шымкента, не может вернуть домой родную дочь и внука. По её словам, родных увели представители «Свидетелей Иеговы».

Сейчас женщина осталась одна. Как говорят местные жители, это не единственный случай, когда люди покидают семьи поддавшись уговорам представителей этого религиозного течения.

Барно Юлдашева давно с тоской ожидает свою 40-летнюю дочь и внука-подростка. Несколько лет назад молодая женщина отправившись на работу, домой не вернулась, передав матери лишь короткое письмо, в котором сообщила что с сыном уходит в религиозную организацию «Свидетелей Иеговых». Просила её не искать.

Барно Юлдашева, жительница посёлка «Аксукент»: «Вот уже семь лет прошло. Один-два раза она домой приходила. Когда я ей говорила: возвращайся домой, она отвечала — не могу, оттуда вернуться невозможно. У меня нет выхода…»

И это не единичный случай утверждают местные жители. Здесь, в районном центре, часто можно наблюдать представителей религиозного сообщества, убеждающих в своих взглядах сельчан.

Яша Чилингаров, житель Аксукента: «Они ходят по магазинам и торговым местам со своей пропагандой о привилегии веры Иеговы…»

Сегодня в Аксукенте местное объединение «свидетелей» насчитывает 59 человек. И удержать сельчан от влияния религиозных эмиссаров можно, лишь объединив усилия общественности и представителей духовенства.

«У нас в селе очень много стало представителей этой организации. Проводят беседы с молодёжью. уговаривают вступить в их ряды», — рассказывают жители.

Появление съёмочной группы местные жители встречали восторженно, и даже снимали на сотовые телефоны. А вот представители «свидетелей» работой съемочной группы недовольны.

«Это частная территория. На каком оснований вы нас снимаете?» — интересовались «свидетели». Даже ответ: «Поступила жалоба», их не удовлетворил.

В местный отдел полиции и в акимат уже поступило несколько жалоб жителей на действия представителей секты, в результате которых многие семьи оказались в ссоре.

Магжан Аймаханов, главный специалист отдела внутренней политики Сайрамского района: «В будущем мы планируем вести разъяснительную работу среди населения, чтобы не допустить влияния на жителей представителей этой религиозной организации. Если же мы заметим какие-то нарушения законности со стороны её членов, мы обратимся в правоохранительные органы».

Теперь деятельность членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» будет находиться под постоянным контролем. В соседней России деятельность этого религиозного объединения запрещена в апреле прошлого года.

Данияр Худайбергенов