В аэропорту Туркестана появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение «e-Gov Mobile» для подтверждения личных данных.

Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султана, Алматы, Актобе и Шымкента.

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю авторизованному в системе «e-Gov mobile», необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности.

На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент и Туркестан.

Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.