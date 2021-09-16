В Шымкенте полным ходом идет строительство канализационного коллектора по улице Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2.

Общая протяженность коллектора составляет 13,1 километра. В октябре 2020 года подрядной организацией ТОО «Сарыагаш-Аман» на сегодняшний день завершено около 60% строительных работ.

Руководитель городского управления энергетики и развития инфраструктуры Б. Боранбаев отметил, что строительство данного канализационного коллектора будет завершено до конца 2021 года. В результате к коллектору присоединятся микрорайоны Сайрам, Азат, Тассай, Мирас, Нуртас, Улагат, Шапагат, Северо-восток и Самал-3.

Напомним, в этом году в целях охвата жителей города канализацией ведется строительство 13 объектов.