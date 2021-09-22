Как быстро восстановить потерянный военный билет

В шымкентском филиале «Правительства для граждан» рассказали, как в случае потери быстро восстановить военный билет. Восстановить его можно двумя способами – через портал eGov либо обратившись в ЦОН.

Чтобы восстановить военный билет через eGov необходимо пройти авторизацию на портале и найти услугу «Выдача военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам запаса». Затем щелкаете на команду «заказать услуг онлайн» и заполняете специальную заявку, которую нужно будет подписать с помощью ЭЦП либо при помощи смс-пароля.

Услуга бесплатная, срок оказания от 5 до 7 рабочих дней.

Если вы решили восстанавливать «военник» через ЦОН, то вам будет необходимо собрать перечень документов. Какие именно документы нужны, можно узнать у консультантов ЦОНа либо по номеру 1414.

Срок оказания услуги 10 рабочих дней.

При обращении в ЦОН вам обязательно нужно иметь фото 3х4, фотография должна соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в анфас на светлом фоне. Лицо должно занимать около 70% общей площади фотографии.

С начала 2021 года через ЦОНы города Шымкент было выдано 900 военных билетов.