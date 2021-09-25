В иске об ограничении родительских прав отказать! Требование об ограничении Айтбая Дуйсебаева в правах на общение с детьми не имеет никаких оснований и преждевременное.

Такое решение принял межрегиональный специализированный суд по делам несовершеннолетних. О непростой судьбе семьи, что вынуждена жить врозь, но каждый день ждет возможности воссоединиться в материале журналиста ТК «Отырар».

Айтбай Дуйсебаев счастлив – суд принял решение в его пользу. А это значит, он может, как все эти годы, продолжать общаться со своими детьми, видеть их, когда есть возможность, а главное, – как только вернет жилье, то забрать их домой.

Судебное заседание было открытым, однако снимать что-либо журналистам запретили в интересах детей. Даже комментарий судьи на решение пришлось писать на диктофон.

Непонятно одно, где были органы опеки и попечительства на протяжении 7 лет, когда Айтбай Ага не мог оформить документы для своих детей, и они были лишены возможности получения медицинской помощи и образования. Ведь документально детей не существовало.

Напомним, Айтбай Дуйсебаев был приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство своей жены. Вину свою он так и не признал, говорит, что жену не убивал. Будучи за решеткой он не переставал думать о детях, которых определили в детский дом. А как только Айтбай ага вышел из тюрьмы, первое, что сделал, поехал в детский дом, но с детьми увидеться ему не дали, поскольку, детям сказали, что их отец умер. Встретиться удалось лишь после того, как детей морально подготовили взрослые, что сами же их и обманули.

Сейчас Айтбай Дуйсебаев ждет, когда решится апелляция по делу о его доме, в котором он проживал с 99 года и который за время его отбывания наказания, успели продать. А как только вернет дом, сразу поедет за детьми, говорит Айтбай ага. А после начнется новая битва – он намерен доказать, что осужден был незаконно. Но хватит ли у пожилого больного человека сил?