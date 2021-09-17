В Казахстане принимаются последовательные шаги по формированию действенных антикоррупционных механизмов.

Сегодня под председательством первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы Шымкента Т.Серикбаева с участием руководителя проектного офиса «Шымкент – Адалдық аланы» Ж.Камбар, и.о. руководителя управления превенции и добропорядочности А.Колоскова проведена встреча с государственными служащими Департамента по обеспечению качества в сфере образования.

В ходе мероприятия Т.Серикбаев отметил, что в Казахстане принимаются последовательные шаги по формированию действенных антикоррупционных механизмов.

Принята новая система поощрения граждан за сообщения о коррупции, введен полный запрет на получение подарков госслужащими и членами их семей, установлен запрет на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления.

«Ужесточение ответственности коснулось не только получателей незаконного вознаграждения, но также взяткодателей и посредников во взяточничестве.

Граждане должны понимать серьезность борьбы с коррупцией и нововведение нацелено на формирование у общества нулевой терпимости к коррупции.

И берущие, и дающие будут строго наказываться» — сообщил Т.Серикбаев.

И.о. руководителя управления Департамента А.Колосков рассказал о санкциях установленных Уголовным кодексом за получение и дачу взятки, а также за посредничество во взяточничестве. Кроме того, разъяснена одна из законодательных новелл, которая относится к усилению наказания за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей.

Жани Камбар в своем докладе акцентировал внимание на ограничениях, связанных с получение подарков государственными служащими, а также об изменениях, внесенных в институт поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции.

«Новшеством стало то, что если ранее максимально выплачивалось 100 МРП, то теперь по коррупционным правонарушениям, где сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает одну тысячу МРП (2 917 000 тнг.), единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, но не более 4-х тысяч МРП (11 млн. 668 тыс. тнг.)».

В конце мероприятия и.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Ляззат Битемир поблагодарила за проведенное мероприятие указав на положительный воспитательный эффект от таких мероприятий, а также отметила, что борьба с коррупцией – это долг каждого гражданина и государственного служащего.