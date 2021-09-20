Жительница города Татьяна Пак 4 августа в крайне тяжелом состоянии была доставлена службой скорой помощи в шымкентский городской инфекционный центр.

Так как состояние больного было тяжелым, врачи сразу госпитализировали его в реанимацию.

У пациентки было выявлено 80% поражения легких из-за коронавируса. Пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания, так как она не могла дышать самостоятельно.

Жительнице города 1976 года рождения врачи провели полное лечение по протоколу, оказали помощь по антикоагулянтной и антибактериальной терапии.

Сейчас состояние пациента хорошее. Врачи отмечают улучшение частоты дыхания. Мать двоих детей была выписана врачами домой.