



Серьезная дорожная авария произошла 22 сентября, около трёх часов дня.

На перекрестке улиц Рыскулова и Казиева столкнулись автомашины Opel Vectra и Volkswagen Vento.

От сильного удара обе машины «выбросило» на тротуар.

В результате ДТП один из пассажиров машины Opel, мужчина 40-45 лет, скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пассажира второго участника дорожной аварии госпитализировали с различными травмами.

Пешеходы не пострадали.

На месте ДТП работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства дорожного происшествия, а также узнать, кто из водителей грубо нарушил ПДД.