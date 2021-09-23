В рамках республиканского проекта «Живые уроки» учащиеся посетят исторические места.

Для формирования у обучающихся исторического сознания, казахстанского патриотизма, уважения к истории своей страны, гордости за достижения наших предков, привития национальных и общечеловеческих ценностей был проведен первый урок проекта.

В мероприятии, которое началось в центре «Сапар» приняли участие учащиеся 6 класса школы-лицея №4 имени С. Сейфуллина. Директор туристической компании «OSST-tur», гид-экскурсовод Торали Сыздыков рассказал об истории основания древнего города.

Также необычная лекция прошла в исторических и туристических местах на территории мавзолея «Азрет Султан». В ходе экскурсии учащиеся получили возможность не только получить много полезной информации, но и увидеть ценные экспонаты.