Социально значимые продукты питания подорожали с начала года на 10%

В Агентстве по защите и развитию конкуренции уверяют: удорожание продуктов первой необходимости имеет объективные экономические причины, сообщает energyprom.kz.



За первую неделю сентября (с 31 августа по 7 сентября) текущего года социально значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, показали небольшое удешевление — на 0,2%. В то же время рост цен с начала года к этому периоду составил 9,7%.

Сразу на 48,5% с начала года подорожала морковь, на 30,2% — репчатый лук, на 29,5% — подсолнечное масло, на 25,1% — капуста, на 22,4% — картофель, на 15,7% — гречневая крупа, на 15,5% — мясо кур, на 12,5% — сахар-песок.

Цены на яйца и рис, напротив, ниже, чем в начале года, на 5,1% и 8,1% соответственно.

В целом продовольственные товары по итогам августа текущего года подорожали на 0,1% за месяц и на 11,4% — за год.

За месяц заметнее всего выросли цены в Туркестанской (на 0,9%), Мангистауской (на 0,7%) и Жамбылской (на 0,6%) областях. Ещё в двух регионах — Алматы и Северо-Казахстанской области — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

Наибольший годовой рост цен на продовольственные товары был зарегистрирован в Мангистауской (плюс 13,2%), Туркестанской (плюс 12,8%) и Карагандинской (плюс 12,6%) областях. Наименьший, хоть и ощутимый годовой рост цен был зарегистрирован в Алматы (плюс 10,3%).

Свежие овощи по итогам августа текущего года подорожали на 30,2% за год. Среди них сразу в 2,2 раза выросли цены на свёклу (до 295 тг за кг), на 68,2% — на морковь (до 205 тг за кг), на 29,7% подорожал картофель (до 152 тг за кг), на 27,1% — капуста (до 111 тг за кг), на 23,9% — репчатый лук (до 113 тг за кг).

Свежие фрукты выросли в цене на 1,3% за год. В том числе бананы подорожали на 7%, до 579 тг за кг, лимоны — на 6,3%, до 1 тыс. тг за кг. Курага продавалась по 2,2 тыс. тг за кг — на 5,7% дороже, чем годом ранее.

Молочные продукты подорожали на 7,6% за год, мясо и мясопродукты — на 9,5%.

В сегменте молочной продукции цены на твёрдый сыр выросли на 8,4%, до 3,4 тыс. тг за кг, на молоко жирности 2,5% — на 6,9%, до 254 тг за литр, на сметану — на 6,1%, до 1,2 тыс. тг за кг, кефир жирности 2,5% — на 4,9%, до 283 тг за литр, на творог — на 4,6%, до 1,6 тыс. тг за кг.

В сегменте мясной продукции баранина подорожала на 16,8%, до 2,4 тыс. тг за кг, конина — на 11%, до 2,5 тыс. тг за кг, свинина — на 8%, до 1,8 тыс. тг за кг, говядина — на 7,9%, до 2,2 тыс. тг за кг.

Колбасы выросли в цене на 7,9% за год. Полукопчёная колбаса продавалась по 2,5 тыс. тг за кг, варёная — по 2,1 тыс. тг за кг. Куриные окорочка стоили 906 тг за кг, куры — 1 тыс. тг за кг, яйца первой категории — 355 тг за десяток.

Цены на хлеб выросли на 5,9% за год, мука подорожала на 11,1%, макаронные изделия — на 11,1%, крупы — на 16,6%.

Пшеничная мука высшего сорта стоила 253 тг за кг, первого — 183 тг за кг.

Ржано-пшеничный хлеб продавался по 326 тг за кг (плюс 9,9% за год), пшеничный из муки высшего сорта — по 263 тг за кг (плюс 6,3%), пшеничный из муки первого сорта — по 160 тг за кг (плюс 5,2%).

Среди макаронных изделий лапша подорожала на 12,4% за год, до 773 тг за кг, вермишель — на 10,9%, до 370 тг за кг, рожки — на 10,7%, до 357 тг за кг.

Среди круп гречневая выросла в цене на 22,2% за год, до 499 тг за кг, овсяная — на 11,6%, до 438 тг за кг, перловая — на 11%, до 246 тг за кг, манная — на 9,7%, до 322 тг за кг, пшено — на 1,5%, до 379 тг за кг. Подешевел только рис — на 2,5% за год, до 365 тг за кг.

По словам председателя Агентства по защите и развитию конкуренции, продукты первой необходимости подорожали по объективным экономическим причинам — из-за возросшего спроса на продукты питания, снижения урожайности и посевных площадей, сообщает Хабар24.

Кроме того, уменьшение объёмов производства, рост мировых цен на продовольствие и рост тарифов также стали стимулом для скачка цен в нашей стране. Для стабилизации цен на продукты в Министерстве сельского хозяйства планируют изменить принцип работы стабилизационных фондов. Теперь закупать в них будут те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен.