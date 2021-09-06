Сотрудники женской колонии ИЧ 167/4 строгого режима задержали бывшую осужденную за попытку пронести запрещенного вещества, передает Otyrar.kz

Как пояснили в колонии, задержанная ранее судимая. Женщина пыталась передать в коробке витаминов «Tik Tak» вещество похожее на наркотические средства. Женщину задержали на месте, на место вызвали наряд полиции, все изъятое передали на экспертизу.

«Наши сотрудники задержали женщину, в коробке из «Tik Tak» были обнаружены драже похожие на наркотики. Мы все изъяли и отправили на экспертизу», — сказал Сундет Елеусизов заместитель начальника ИЧ 167/4.

Какое наказание ждет курьера пока неизвестно, все решит суд. К слову, задержанная уже не раз отбывала свой срок, в местах не столь отдаленных.