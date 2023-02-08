В шымкентских колониях родилось 4 малыша

В колониях третьего мегаполиса за 2022 год появилось на свет 4 малыша, передает Otyrar.kz

За решеткой тоже случается такое, когда на свет появляется дитя. Как сообщили в ведомстве, за решетку попали 4 беременные женщины, во время пребывания в колониях за ними вели уход медики.

«У нас за 2022 год родилось 4 малыша. Когда начинаются схватки женщину экстренно увозят в больницу, а до этого ей оказывают все необходимую помощь. После родов ее везут обратно, здесь у нас есть комната для матери и ребенка, где они находятся», — пояснили в ведомстве.

В 2023 году в колонии родила еще одна женщина, ее задержали за мошенничество. Женщину во время пребывания за решеткой осматривали врачи, после схваток ее доставили в родильный дом.

После родов женщина приняла решение оставить ребенка с собой, для этого созданы условия, говорят в ведомстве. При желании мама может ребенка передать своим родным.