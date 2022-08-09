Жизнь с белого листа после 8 лет колонии

Официальное трудоустройство, зарплата свыше 100 тысяч тенге и временное жилье. Такую помощь оказывают экс-осужденным центр занятости и социальной защиты населения совместно с пробацией.

Работа выполняется в рамке программы «Встреча у ворот». Проект реализиуется для того, чтобы бывшие заключенные не совершали преступления вновь и адаптировались в социуме.

Бекзат Толыбаев, заместитель руководителя КГУ «Центр занятости и социальной защиты населения» г.Шымкента:

«Если у бывших заключенных нет высшего образования, диплома, то мы можем помочь с обучением. Так как 90 процентов бывших заключенных не имеют высшего образования. Можно отучиться на 30 видов специальностей. А также есть программы, где можно быстро отучиться. Большинство бывших заключенных берут на работу в заводы или коммунальщики. Самая минимальная зарплата у них 100 тысяч тенге и выше».

Люди отбывшие наказание в колонии, также могут претендовать на безвозмездный грант. На помощь от государства могут рассчитывать: безработные, самозанятые, люди, занимающиеся личным подсобным хозяйством, малообеспеченные и многодетные семьи, кандасы, люди с инвалидностью и воспитывающие ребенка-инвалида.

Благодаря проекту 38 бывших осужденных смогли трудоустроиться, шесть из них отбывали наказание за особо тяжкие преступления. А в женской колонии в этом году условно-досрочно освободились 25 женщин.

Среди заключенных, которые воссоединятся со своей семьей есть и Анастасия. Женщина не сдерживает свои эмоции и дает волю слезам. Заключенная после восьми лет колонии строгого режима, сегодня выходит на свободу по УДО. Она отбывала наказание за сбыт наркотиков и должна была отсидеть 10 лет.

«Ты здесь существуешь своего рода, также у тебя идут дни. Но мысленно ты там, со своими родными. Ты осознаешь, что причинила им столько боли и страданий. Мы находимся здесь, а по большей части, страдают наши дети, наши родные. У кого-то есть родители, а они пожилые люди. Разлука — это большое наказание. Разлука от родных. С меня хорошая мать не получилась, но, позвольте мне быть отличной бабушкой, потому что я действительно хочу быть рядом»,- заверила Анастасия (имя изменено).

Анастасия в женской колонии отучилась по специальности «швея и портной». После встречи с детьми, женщина мечтает открыть свое ателье. За колючей проволокой, осужденная работала в цеху, была старшей в мастерской и зарабатывала около 200 тысяч тенге в месяц. После освобождения женщина планирует работать по специальности.

«Руководитель цеха предложила мне работу, она хочет расшириться, она профессионал в деле корпешек. А я работаю и шью платья, брюки. И она хочет открыть свое дело, и чтобы я ей помогала. Естественно, большую помощь она мне оказывает. Она мне дом сняла и хочет, чтобы я у нее проживала и также работала»,- рассказывает женщина.

Анастасия обещает навсегда завязать с криминальным прошлым и начать новую главу в своей жизни.