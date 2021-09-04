Со дня открытия детского сада «Болашак» прошло 10 лет.

Вот только косметический ремонт дошкольного учреждения не проводили ни разу. По словам педагогов, заведующая даже удерживала у сотрудников деньги с зарплаты, чтобы привести в порядок здание. Но ремонта так и не было, а удержанные деньги работникам так и не вернули.

«В 2019 году пришла новая заведующая. Она сообщила, что денег не хватает по расчётам бухгалтера. Якобы у нас большие долги и их будут удерживать с зарплаты и за наш счёт будут делать ремонт садика. Если нет, то сад продадут частникам. Она обещала, что ремонт сделает полностью. А деньги со временем вернёт в случае непроведения ремонта. Это было в прошлом году, в октябре. В результате кто получил 60, а кто и 75 % от зарплаты. А в третьем месяце 95%. Но, ремонт так и не был сделан», — говорит Салтанат Омарова, психолог детского сада «Болашак».

«Когда мы открылись было 84 сотрудника. Сейчас -60 человек. Раньше на зарплаты хватало, а сейчас нет. Как так? Хотя число воспитанников осталось прежним – 280 детей. Хотя и тогда было подушевая оплата на каждого ребенка. У нас в коллективе есть общий чат. Коллеги пишут, что кто-то получил 50, кто 70, а некоторым полностью поступила зарплата. А заведующая нам лишь отвечает, что денег не хватает. Нам приходится за свои и деньги родителей делать ремонт беседок», — говорит Айжан Касполатова, дефектолог детского сада «Болашак».

По словам заведующей детским садом «Болашак» Улжан Жерембаевой задержка заработной платы не из за ремонта. Полностью выдать зарплату сотрудникам она не может, так как из-за системы подушевого финансирования, средств катастрофически не хватает.

«Я от безысходности вынуждена работать с нарушениями. Например, в этом месяце из-за нехватки денег я вынуждена была выдать всем сотрудникам всего 75% от зарплаты. Я это признаю. Но на ремонт детского сада я никогда не удерживала», — говорит Улжан Жерембаева, заведующая детского сада «Болашак».

Улжан Жерембаева добавила, что выйти из положения можно, лишь увеличив размер подушевой оплаты за детей. Но этот вопрос можно решить лишь на уровне Министерства. Тем временем персонал детского сада настаивает на том, чтобы ответственные лица и правоохранители проверили бухгалтерию дошкольного учреждения.

го учреждения не проводили ни разу. По словам педагогов, заведующая даже удерживала у сотрудников деньги с зарплаты, чтобы привести в порядок здание. Но ремонта так и не было, а удержанные деньги работникам так и не вернули.

«В 2019 году пришла новая заведующая. Она сообщила, что денег не хватает по расчётам бухгалтера. Якобы у нас большие долги и их будут удерживать с зарплаты и за наш счёт будут делать ремонт садика. Если нет, то сад продадут частникам. Она обещала, что ремонт сделает полностью. А деньги со временем вернёт в случае непроведения ремонта. Это было в прошлом году, в октябре. В результате кто получил 60, а кто и 75 % от зарплаты. А в третьем месяце 95%. Но, ремонт так и не был сделан», — говорит Салтанат Омарова, психолог детского сада «Болашак».

«Когда мы открылись было 84 сотрудника. Сейчас -60 человек. Раньше на зарплаты хватало, а сейчас нет. Как так? Хотя число воспитанников осталось прежним – 280 детей. Хотя и тогда было подушевая оплата на каждого ребенка. У нас в коллективе есть общий чат. Коллеги пишут, что кто-то получил 50, кто 70, а некоторым полностью поступила зарплата. А заведующая нам лишь отвечает, что денег не хватает. Нам приходится за свои и деньги родителей делать ремонт беседок», — говорит Айжан Касполатова, дефектолог детского сада «Болашак».

По словам заведующей детским садом «Болашак» Улжан Жерембаевой задержка заработной платы не из за ремонта. Полностью выдать зарплату сотрудникам она не может, так как из-за системы подушевого финансирования, средств катастрофически не хватает.

«Я от безысходности вынуждена работать с нарушениями. Например, в этом месяце из-за нехватки денег я вынуждена была выдать всем сотрудникам всего 75% от зарплаты. Я это признаю. Но на ремонт детского сада я никогда не удерживала», — говорит Улжан Жерембаева, заведующая детского сада «Болашак».

Улжан Жерембаева добавила, что выйти из положения можно, лишь увеличив размер подушевой оплаты за детей. Но этот вопрос можно решить лишь на уровне Министерства. Тем временем персонал детского сада настаивает на том, чтобы ответственные лица и правоохранители проверили бухгалтерию дошкольного учреждения.

Анастасия Новикова