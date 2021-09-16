17 сентября 2021 года на «Арбате» с 10.00 до 18.00 часов пройдет Ярмарка вакансий для безработной молодежи.

Цель мероприятия — продуктивная и стабильная занятость выпускников высших и средних специальных учебных заведений города, безработной молодежи в возрасте до 29 лет, предоставление возможности работодателям выбирать необходимых специалистов, а соискателям-получать консультации.

В ярмарке примут участие около 50 организаций-работодателей, где будут представлены постоянные и временные вакансии в области медицинской, технической, педагогической, легкой промышленности и сферы услуг-около 9000.

В рамках государственной программы «Еңбек» молодежи города также будут предложены оплачиваемая работа по направлениям «Социальные рабочие места», «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Для выпускников вузов и колледжей, помимо молодежных программ, предоставляются сведения о курсах профессионального обучения по востребованным на рынке труда специальностям.

Также в рамках мероприятия будут установлены уголки обслуживания, консультации специалистов Центра занятости (образец составления резюме, открытие ключа ЭЦП и enbek.kz возможности использования портала и т.д.).