За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
в городе Нур-Султан – 338,
в городе Алматы – 651,
в городе Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 170,
в Актюбинской области – 224,
в Алматинской области – 252,
в Атырауской области – 98,
в ВКО – 114,
в Жамбылской области – 71,
в ЗКО – 103,
в Карагандинской области – 392,
в Костанайской области – 140,
в Кызылординской области – 64,
в Мангистауской области – 40,
в Павлодарской области – 198,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 52.
Всего в стране подтверждено 854 742 случая.