За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

в городе Нур-Султан – 338,

в городе Алматы – 651,

в городе Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 170,

в Актюбинской области – 224,

в Алматинской области – 252,

в Атырауской области – 98,

в ВКО – 114,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 103,

в Карагандинской области – 392,

в Костанайской области – 140,

в Кызылординской области – 64,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области – 198,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 52.

Всего в стране подтверждено 854 742 случая.