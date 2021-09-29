За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 196, город Алматы — 426, город Шымкент — 125, Акмолинская область — 49, Актюбинская область — 90, Алматинская область — 181, Атырауская область — 55, Восточно-Казахстанская область — 93, Жамбылская область — 58, Западно-Казахстанская область — 54, Карагандинская область — 174, Костанайская область — 104, Кызылординская область — 47, Мангистауская область — 15, Павлодарская область — 144, Северо-Казахстанская область — 77, Туркестанская область — 37.
Всего в стране выявлены 882634 заболевших.