За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 326, город Алматы — 612, город Шымкент — 128, Акмолинская область — 185, Актюбинская область — 150, Алматинская область — 240, Атырауская область — 93, Восточно-Казахстанская область — 140, Жамбылская область — 46, Западно-Казахстанская область — 88, Карагандинская область — 340, Костанайская область — 147, Кызылординская область — 69, Мангистауская область — 70, Павлодарская область — 184, Северо-Казахстанская область — 78, Туркестанская область — 34.
Всего в стране выявлено 848318 заболевших.