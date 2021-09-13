За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан — 325, город Алматы — 719, город Шымкент — 95, Акмолинская область — 194, Актюбинская область — 140, Алматинская область — 218, Атырауская область — 86, Восточно-Казахстанская область — 158, Жамбылская область — 58, Западно-Казахстанская область — 69, Карагандинская область — 379, Костанайская область — 159, Кызылординская область — 51, Мангистауская область — 123, Павлодарская область — 204, Северо-Казахстанская область — 73,
Туркестанская область — 37.
Всего в стране выявлено 842587 заболевших.