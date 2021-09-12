За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан — 316, город Алматы — 869, город Шымкент — 115, Акмолинская область — 198, Актюбинская область — 187, Алматинская область — 332, Атырауская область — 90, Восточно-Казахстанская область — 164, Жамбылская область — 65, Западно-Казахстанская область — 94, Карагандинская область — 405, Костанайская область — 170, Кызылординская область — 85, Мангистауская область — 139, Павлодарская область — 213, Северо-Казахстанская область — 87, Туркестанская область — 46.
Всего в стране выявлено 839499 заболевших.