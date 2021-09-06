За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 330, город Алматы — 1085, город Шымкент — 79, Акмолинская область — 234, Актюбинская область — 67, Алматинская область — 279, Атырауская область — 120, Восточно-Казахстанская область — 148, Жамбылская область — 95, Западно-Казахстанская область — 83, Карагандинская область — 492, Костанайская область — 215, Кызылординская область — 79, Мангистауская область — 209, Павлодарская область — 255, Северо-Казахстанская область — 74, Туркестанская область — 53.
Всего в стране выявлено 816896 заболевших.