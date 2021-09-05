За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 302, город Алматы — 1169, город Шымкент — 161, Акмолинская область — 236, Актюбинская область — 293, Алматинская область — 327, Атырауская область — 176, Восточно-Казахстанская область — 176, Жамбылская область — 101, Западно-Казахстанская область — 112, Карагандинская область — 504, Костанайская область — 227, Кызылординская область — 122, Мангистауская область — 219, Павлодарская область — 258, Северо-Казахстанская область — 87, Туркестанская область — 98.
Всего в стране выявлено 812999 заболевших.