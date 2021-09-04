За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 308, город Алматы — 1267, город Шымкент — 207, Акмолинская область — 241, Актюбинская область — 324, Алматинская область — 340, Атырауская область — 190, Восточно-Казахстанская область — 182, Жамбылская область — 110, Западно-Казахстанская область — 106, Карагандинская область — 556, Костанайская область — 231, Кызылординская область — 145, Мангистауская область — 235, Павлодарская область — 263, Северо-Казахстанская область — 68,
Туркестанская область — 57.
Всего в стране выявлен 808431 заболевший.