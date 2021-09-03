За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 318
город Алматы — 1287
город Шымкент — 223
Акмолинская область — 248
Актюбинская область — 339
Алматинская область — 295
Атырауская область — 195
Восточно-Казахстанская область — 170
Жамбылская область — 109
Западно-Казахстанская область — 134
Карагандинская область — 622
Костанайская область — 232
Кызылординская область — 112
Мангистауская область — 238
Павлодарская область — 268
Северо-Казахстанская область — 70
Туркестанская область — 70
Всего в стране выявлен 803601 заболевший.