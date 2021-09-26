За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 184, город Алматы — 491, город Шымкент — 126, Акмолинская область — 99, Актюбинская область — 93, Алматинская область — 221, Атырауская область — 55, Восточно-Казахстанская область — 126, Жамбылская область — 55, Западно-Казахстанская область — 62, Карагандинская область — 201, Костанайская область — 103, Кызылординская область — 51, Мангистауская область — 17, Павлодарская область — 175, Северо-Казахстанская область — 86, Туркестанская область — 47.
Всего в стране выявлено 877112 заболевших.
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