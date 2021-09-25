За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2324 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 185, город Алматы — 510, город Шымкент — 73, Акмолинская область — 115, Актюбинская область — 129, Алматинская область — 262, Атырауская область — 67, Восточно-Казахстанская область — 115, Жамбылская область — 56, Западно-Казахстанская область — 87, Карагандинская область — 261, Костанайская область — 103, Кызылординская область — 49, Мангистауская область — 13, Павлодарская область — 183, Северо-Казахстанская область — 67, Туркестанская область — 49.
Всего в стране выявлено 874920 заболевших.