За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 191, город Шымкент — 125, Акмолинская область — 143, Актюбинская область — 133, Алматинская область — 256, Атырауская область — 69, Восточно-Казахстанская область — 135, Жамбылская область — 55, Западно-Казахстанская область — 99, Карагандинская область — 431, Костанайская область — 105, Кызылординская область — 56, Мангистауская область — 38, Павлодарская область — 192, Северо-Казахстанская область — 79, Туркестанская область — 37.
Всего в стране выявлено 870059 заболевших.