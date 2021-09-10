За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4024 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан — 320, город Алматы — 931, город Шымкент — 160, Акмолинская область — 203, Актюбинская область — 300, Алматинская область — 290, Атырауская область — 130, Восточно-Казахстанская область — 167, Жамбылская область — 75, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 581, Костанайская область — 176, Кызылординская область — 79, Мангистауская область — 183, Павлодарская область — 220, Северо-Казахстанская область — 72, Туркестанская область — 39.
Всего в стране выявлено 832248 заболевших.