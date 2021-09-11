За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 317,
в городе Алматы – 889,
в городе Шымкент – 151,
в Акмолинской области – 202,
в Актюбинской области – 178,
в Алматинской области – 365,
в Атырауской области – 93,
в ВКО – 192,
в Жамбылской области – 62,
в ЗКО – 109,
в Карагандинской области – 390,
в Костанайской области – 172,
в Кызылординской области – 79,
в Мангистауской области – 162,
в Павлодарской области – 205,
в СКО – 67,
в Туркестанской области – 43.
Всего в стране подтверждено 835 924 случая.