За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 317,

в городе Алматы – 889,

в городе Шымкент – 151,

в Акмолинской области – 202,

в Актюбинской области – 178,

в Алматинской области – 365,

в Атырауской области – 93,

в ВКО – 192,

в Жамбылской области – 62,

в ЗКО – 109,

в Карагандинской области – 390,

в Костанайской области – 172,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 162,

в Павлодарской области – 205,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 835 924 случая.